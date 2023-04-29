Ваша собака подавилась косточкой: что делать, чтобы спасти питомца

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Одна из самых распространенных проблем для владельцев собак — это когда их любимый питомец проглатывает то, что ему не положено, например, кость. Что же делать, если ваша собака съела косточку?

Безопасно ли для собак есть куриные кости?

Прежде всего давайте ответим на вопрос, который волнует каждого владельца собаки: вредно ли собакам есть куриные кости? Ответ не так прост. Хотя собаки едят кости уже тысячи лет, есть некоторые потенциальные опасности, о которых следует знать.

Кости могут быть опасны для собак. Приготовленные кости склонны к раскалыванию, и при проглатывании они могут вызвать перфорацию пищевода или кишечного тракта. Кроме того, если курица не приготовлена, сырая, ваша собака подвергается риску заражения бактериями, такими как сальмонелла.

Чего следует остерегаться, если ваша собака съела кость

Если ваша собака съела кость, есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Серьезность ситуации будет зависеть от нескольких факторов, таких как размер кости и размер вашей собаки. Вот некоторые потенциальные опасности, на которые следует обратить внимание:

Потенциальная непроходимость: если собака проглотит кость, и та не пройдет весь путь, она может застрять в пищеводе. Это вызовет рвотные позывы, слюнотечение и саму рвоту. В некоторых случаях кость может застрять в верхней части дыхательных путей.

Риск разрыва желудочно-кишечного тракта: кости могут вызвать перфорацию пищевода или кишечного тракта, что опасно для жизни.

Заражение бактериями: если еда не приготовлена, ваша собака подвергается риску заражения бактериями, такими как сальмонелла.

Что делать, если ваша собака подавилась косточкой

Если вы подозреваете, что у вашей собаки кость застряла в верхних дыхательных путях или верхнем отделе кишечника, это экстренный случай, и его следует немедленно устранить. Если вы можете схватить кость, чтобы вытащить ее, постарайтесь сделать это, не причиняя собаке еще большего страдания, не травмируя ее. Однако если кость видна не сразу, отвезите животное к ветеринару как можно скорее.

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