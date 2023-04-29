Одна из самых распространенных проблем для владельцев собак — это когда их любимый питомец проглатывает то, что ему не положено, например, кость. Что же делать, если ваша собака съела косточку?
Прежде всего давайте ответим на вопрос, который волнует каждого владельца собаки: вредно ли собакам есть куриные кости? Ответ не так прост. Хотя собаки едят кости уже тысячи лет, есть некоторые потенциальные опасности, о которых следует знать.
Кости могут быть опасны для собак. Приготовленные кости склонны к раскалыванию, и при проглатывании они могут вызвать перфорацию пищевода или кишечного тракта. Кроме того, если курица не приготовлена, сырая, ваша собака подвергается риску заражения бактериями, такими как сальмонелла.
Если ваша собака съела кость, есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Серьезность ситуации будет зависеть от нескольких факторов, таких как размер кости и размер вашей собаки. Вот некоторые потенциальные опасности, на которые следует обратить внимание:
Если вы подозреваете, что у вашей собаки кость застряла в верхних дыхательных путях или верхнем отделе кишечника, это экстренный случай, и его следует немедленно устранить. Если вы можете схватить кость, чтобы вытащить ее, постарайтесь сделать это, не причиняя собаке еще большего страдания, не травмируя ее. Однако если кость видна не сразу, отвезите животное к ветеринару как можно скорее.
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