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Шатание, дрожь, прыжки на хозяина и другие признаки того, что у собаки панические атаки

2:32
Зоосфера » Собаки

Собаки, как и люди, могут испытывать тревогу, которая способна перерасти в паническую атаку. Хотя люди описывают панические атаки как интенсивное и внезапное чувство страха, существуют и физические реакции, сопровождающие приступ. Но как определить, что у собаки паническая атака?

Шатание, дрожь, прыжки на хозяина и другие признаки того, что у собаки панические атаки

Признаки панической атаки у собак

Когда у собак случаются панические атаки, они могут демонстрировать необычное поведение. Признаки панической атаки могут включать:

  • внезапную одышку,
  • шатание,
  • дрожь,
  • обильное слюноотделение,
  • неистовое стремление привлечь внимание,
  • прыжки на хозяина,
  • копание в кровати, шкафу или ванной,
  • рвоту,
  • желудочно-кишечные расстройства
  • и мочеиспускание.

Различение тревоги, фобий и панических атак у собак

Ваша собака испытывает тревогу, страдает от фобии или переживает приступ паники? Чтобы отличить фобию от панической атаки, мы ищем триггер. Если есть конкретный триггер, который вызывает интенсивную реакцию, то это может быть классифицировано как фобия. В отличие от этого для панических атак обычно не существует специфического триггера. С другой стороны, тревога — это страх перед конкретным событием или ситуацией, реальной или предполагаемой.

Советы, которые помогут вашей собаке справиться с паническими атаками

Чтобы снизить уровень стресса, владельцы домашних животных должны давать собакам много физических и умственных нагрузок. Игрушки-головоломки, короткие тренировки и игры помогут стимулировать ум собаки и утомить ее.

Во время панической атаки собаке также может помочь предоставление места, где можно спрятаться, проигрывание успокаивающей классической музыки и удаление внешних стимуляторов из окружающей среды.

Если у вашей собаки сильные приступы паники, которые могут привести к травмам, может потребоваться прием противотревожных препаратов. Натуральные добавки, такие как л-теанин и л-триптофан, также могут быть полезны.

Собаки могут испытывать приступы паники, и владельцам животных необходимо знать об этих признаках, чтобы помочь им справиться с ними. Обеспечение здоровой и стимулирующей среды может помочь снизить уровень стресса, а в тяжелых случаях потребуются ветеринарная помощь и медикаменты.

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🐕📝🐾 Панические атаки у собаки
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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