В деревне Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных с 25 апреля. Ограничения будут действовать на территории деревни Большой Остров Ишимского района. Об этом сообщает издание Megatyumen.ru.

В связи с этим в деревне временно действует запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, которые связаны с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Отлов диких зверей для вывоза в зоопарки также запрещён.

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