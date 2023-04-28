Ваш хорёк неприятно пахнет. Если у него грязные уши — тем более

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Если вы являетесь владельцем хорька, вам знаком сильный запах, который сопровождает вашего пушистого друга. Хорошей новостью является то, что есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить и контролировать зловоние.

Что вызывает запах?

У хорьков в коже есть ароматические железы, которые выделяют характерный мускусный запах. Запах становится более резким, если хорек не кастрирован или если у него грязные уши, он слишком часто купается или живет в нечистой среде. Кроме того, хорьки относятся к семейству мустелид, что означает, что у них особенно сильно пахнут выделения анальных желез.

Безопасные методы ухода

Чтобы уменьшить запах от вашего хорька, вот несколько безопасных правил ухода за животными:

Чистите им уши

Уши хорьков могут иметь сильный мускусный запах. Чистите уши хорька раз в неделю с помощью средства для чистки ушей, предназначенного для домашних животных, и используйте смоченную ватную палочку для внешней части уха в укромных уголках. Будьте осторожны, не вводите ватную палочку в слуховой проход, так как вы рискуете проколоть барабанную перепонку.

Купайте их, но не слишком часто

Купание — хороший способ борьбы с запахом, но чрезмерный уход может привести к обратному эффекту. Купайте хорька раз в два месяца, используя шампунь, предназначенный для хорьков или котят. Слишком частое купание может привести к сухости кожи и ломкости шерсти, что заставляет железы работать интенсивнее, чтобы вырабатывать больше масел, что приводит к ухудшению запаха.

Содержите клетку в чистоте

Чистка клетки хорька очень важна для борьбы с запахом. Меняйте подстилку не реже одного раза в три дня, регулярно стирайте гамаки, мешки для сна и другие подстилки. Не забывайте чистить туалет, трубки, игрушки и миску для еды.

Средства для борьбы с запахом хорька

К сожалению, большинство средств маскируют запах хорька другим запахом, создавая комбинированный запах. Однако некоторые нейтрализующие запах средства могут помочь. Не распыляйте средство непосредственно на вашего хорька. Вместо этого распылите его на бумажное полотенце или тонкую ткань и вотрите в шерсть.

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