Если вы решили завести домашнюю ящерицу, вам следует знать, что разные виды ящериц требуют разного рациона для поддержания здоровья. Некоторые ящерицы плотоядные, некоторые — травоядные, а некоторые — всеядные.
Всем ящерицам ежедневно требуется свежая вода, а большинству — дополнительные питательные вещества, такие как кальций и витамин D3, а также поливитамины. Частота предоставления этих добавок зависит от вида ящерицы, ее возраста и состояния размножения. Витамины и минералы обычно предоставляются в виде порошка, который в небольшом количестве насыпается на насекомых или продукты, в зависимости от рациона ящерицы.
Бородатые драконы — одни из самых распространенных ящериц. Они всеядны, и их следует ежедневно кормить смесью свежих продуктов и живых насекомых. Из овощей можно предложить:
Насекомые, которыми можно кормить бородатых драконов, включают:
Всех этих червей можно приобрести в зоомагазинах, а насекомых, найденных на улице или в доме, кормить не следует, так как они могут содержать пестициды или другие химикаты, вредные для ящериц.
Леопардовые гекконы — хищники, они едят только насекомых и никаких овощей. Молодые гекконы должны питаться ежедневно, в то время как некоторые крупные взрослые особи могут нуждаться в еде только раз в два дня, в зависимости от общего состояния здоровья и активности размножения. Большинство гекконов питаются преимущественно мучными червями и сверчками, но в зависимости от их размера их можно кормить и другими червями, перечисленными выше.
Будьте осторожны и не перекармливайте геккона, так как они склонны к перееданию и избыточному весу. Здоровые гекконы накапливают жир в хвосте, который должен быть пухлым (но не шире тела), а не тонким и похожим на карандаш.
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