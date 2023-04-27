Бородатых драконов надо кормить смесью свежих продуктов и живых насекомых

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Если вы решили завести домашнюю ящерицу, вам следует знать, что разные виды ящериц требуют разного рациона для поддержания здоровья. Некоторые ящерицы плотоядные, некоторые — травоядные, а некоторые — всеядные.

Требования к питанию всех ящериц

Всем ящерицам ежедневно требуется свежая вода, а большинству — дополнительные питательные вещества, такие как кальций и витамин D3, а также поливитамины. Частота предоставления этих добавок зависит от вида ящерицы, ее возраста и состояния размножения. Витамины и минералы обычно предоставляются в виде порошка, который в небольшом количестве насыпается на насекомых или продукты, в зависимости от рациона ящерицы.

Чем питаются бородатые драконы?

Бородатые драконы — одни из самых распространенных ящериц. Они всеядны, и их следует ежедневно кормить смесью свежих продуктов и живых насекомых. Из овощей можно предложить:

листовую зелень,

морковь,

перец,

брокколи,

стручковую фасоль,

сладкий картофель,

тыкву,

сельдерей,

огурцы и спаржу,

а также небольшое количество фруктов, таких как бананы, яблоки, груши, персики, дыня.

Насекомые, которыми можно кормить бородатых драконов, включают:

мучных червей,

сверчков,

дубовых тараканов,

масляных червей,

роговых червей,

червей Феникса,

земляных червей,

шелкопрядов,

суперчервей

и восковых червей.

Всех этих червей можно приобрести в зоомагазинах, а насекомых, найденных на улице или в доме, кормить не следует, так как они могут содержать пестициды или другие химикаты, вредные для ящериц.

Чем питаются леопардовые гекконы?

Леопардовые гекконы — хищники, они едят только насекомых и никаких овощей. Молодые гекконы должны питаться ежедневно, в то время как некоторые крупные взрослые особи могут нуждаться в еде только раз в два дня, в зависимости от общего состояния здоровья и активности размножения. Большинство гекконов питаются преимущественно мучными червями и сверчками, но в зависимости от их размера их можно кормить и другими червями, перечисленными выше.

Будьте осторожны и не перекармливайте геккона, так как они склонны к перееданию и избыточному весу. Здоровые гекконы накапливают жир в хвосте, который должен быть пухлым (но не шире тела), а не тонким и похожим на карандаш.

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