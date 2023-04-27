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Бородатых драконов надо кормить смесью свежих продуктов и живых насекомых

2:39
Зоосфера » Экзотика

Если вы решили завести домашнюю ящерицу, вам следует знать, что разные виды ящериц требуют разного рациона для поддержания здоровья. Некоторые ящерицы плотоядные, некоторые — травоядные, а некоторые — всеядные.

Бородатых драконов надо кормить смесью свежих продуктов и живых насекомых

Требования к питанию всех ящериц

Всем ящерицам ежедневно требуется свежая вода, а большинству — дополнительные питательные вещества, такие как кальций и витамин D3, а также поливитамины. Частота предоставления этих добавок зависит от вида ящерицы, ее возраста и состояния размножения. Витамины и минералы обычно предоставляются в виде порошка, который в небольшом количестве насыпается на насекомых или продукты, в зависимости от рациона ящерицы.

Чем питаются бородатые драконы?

Бородатые драконы — одни из самых распространенных ящериц. Они всеядны, и их следует ежедневно кормить смесью свежих продуктов и живых насекомых. Из овощей можно предложить:

  • листовую зелень,
  • морковь,
  • перец,
  • брокколи,
  • стручковую фасоль,
  • сладкий картофель,
  • тыкву,
  • сельдерей,
  • огурцы и спаржу,
  • а также небольшое количество фруктов, таких как бананы, яблоки, груши, персики, дыня.

Насекомые, которыми можно кормить бородатых драконов, включают:

  • мучных червей,
  • сверчков,
  • дубовых тараканов,
  • масляных червей,
  • роговых червей,
  • червей Феникса,
  • земляных червей,
  • шелкопрядов,
  • суперчервей
  • и восковых червей.

Всех этих червей можно приобрести в зоомагазинах, а насекомых, найденных на улице или в доме, кормить не следует, так как они могут содержать пестициды или другие химикаты, вредные для ящериц.

Чем питаются леопардовые гекконы?

Леопардовые гекконы — хищники, они едят только насекомых и никаких овощей. Молодые гекконы должны питаться ежедневно, в то время как некоторые крупные взрослые особи могут нуждаться в еде только раз в два дня, в зависимости от общего состояния здоровья и активности размножения. Большинство гекконов питаются преимущественно мучными червями и сверчками, но в зависимости от их размера их можно кормить и другими червями, перечисленными выше.

Будьте осторожны и не перекармливайте геккона, так как они склонны к перееданию и избыточному весу. Здоровые гекконы накапливают жир в хвосте, который должен быть пухлым (но не шире тела), а не тонким и похожим на карандаш.

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Чем можно кормить прытких ящериц???
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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