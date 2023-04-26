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Учёные из Швейцарии разработали вакцину HypoCat от аллергии на кошек. Причём вводят её не людям

2:36
Зоосфера » Кошки

Если вы один из миллионов людей, страдающих от аллергии на кошек, вам знакомо это чувство: чихание, хрипы, зуд в глазах и ощущение, что вы не можете дышать, когда рядом кошка. Но что если бы существовал способ полностью избежать этой аллергии? Благодаря недавним научным открытиям это возможно.

Учёные из Швейцарии разработали вакцину HypoCat от аллергии на кошек. Причём вводят её не людям

Что вызывает аллергию на кошек?

Вопреки распространенному мнению аллергию на кошек вызывает не их шерсть. Вместо этого аллергию вызывает белок под названием "Fel d1", содержащийся в слюне и сальных железах кошки. Когда кошки ухаживают за собой, этот белок может попасть в воздух и вызвать аллергическую реакцию у человека.

Новые методы лечения аллергии у кошек

В прошлом использовались инъекции от аллергии и десенсибилизирующая терапия, однако недавние исследования выявили два новых многообещающих метода лечения аллергии у кошек.

Исследование вакцины HypoPet AG

Ученые из Швейцарии разработали вакцину под названием HypoCat, которая нейтрализует Fel d1. В ходе исследований кошки, получившие вакцину, показали более низкий уровень белка в крови, а люди, страдающие аллергией, проявляли меньше аллергических симптомов рядом с вакцинированными кошками.

Исследование диеты для кошек-аллергенов Института Purina

Компания Purina применила другой подход к нейтрализации аллергена, введя в рацион кошки ингредиент яичного продукта. Это также направлено на снижение содержания активного Fel d1 в кошачьей слюне.

Что это значит для людей, страдающих аллергией на кошек

Для тех, кто вынужден отказаться от кошек или с трудом справляется с аллергией, эти новые средства дают надежду. Хотя исследования продолжают совершенствование этих препаратов, идея нейтрализации аллергена в его источнике является блестящим и простым решением давней проблемы.

В заключение можно сказать, что эти новые средства для лечения аллергии на кошек могут принести облегчение миллионам людей, страдающих от аллергических реакций на кошек. Воздействуя на сам аллерген, эти методы лечения предлагают более перспективное решение, чем просто устранение симптомов. Хотя необходимы дальнейшие исследования и разработки, это положительный шаг в правильном направлении для тех, кто любит кошек, но борется с аллергией.

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Аллергия На Кошку? Есть Решение! | Советы При АЛЛЕРГИИ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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