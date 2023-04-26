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Водные черепахи известны как "грязные существа": надо часто менять воду в аквариуме

Зоосфера » Экзотика

Как владелец черепахи вы несете ответственность за то, чтобы ваш питомец жил в чистой и здоровой среде. Поддержание хорошего качества воды жизненно важно для здоровья вашей черепахи и пренебрежение этим аспектом может привести к недомоганиям и болезням.

Водные черепахи известны как "грязные существа": надо часто менять воду в аквариуме

Важность частой смены воды и качественного фильтра

Водные черепахи известны как "грязные существа", и все свои "дела" они делают в воде. Они едят, плавают и испражняются в воде, поэтому очень важно постоянно поддерживать высокое качество воды в аквариуме вашей черепахи. Лучший способ добиться этого — часто менять воду и использовать качественный фильтр для черепашьего аквариума.

Качественный фильтр помогает поддерживать чистоту воды. Важно помнить, что фильтр необходимо регулярно обслуживать, чтобы обеспечить его эффективную работу.

Правильные привычки кормления

Правильное кормление также имеет решающее значение для поддержания оптимального качества воды для вашего питомца. Убедитесь, что ваша черепаха съедает весь корм, который вы кладете в ее аквариум, поскольку несъеденный корм будет разлагаться и способствовать накоплению аммиака в воде.

Признаки того, что воду необходимо сменить

Если в аквариуме вашей черепахи пахнет затхлостью и грязью, значит, пришло время менять воду. В идеале нужно поменять воду в аквариуме до того, как он достигнет этого состояния.

Регулярная замена воды помогает поддерживать оптимальное качество воды для вашей черепахи, а использование качественного фильтра способствует этому процессу.

Важность использования устройства со всасывающим шлангом и раствора полезных бактерий

Чтобы аквариум вашей черепахи оставался чистым и здоровым, необходимо использовать устройство со всасывающим шлангом, чтобы сначала удалить самую грязную часть воды. Это устройство особенно полезно, если вы держите в аквариуме субстрат.

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Красноухая черепаха. Как правильно чистить аквариум и менять воду для черепахи
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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