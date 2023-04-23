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Почему кошки вылизывают хозяев

2:05
Зоосфера » Кошки

Если вы являетесь владельцем кошки, вы, возможно, сталкивались с тем, что ваш пушистый друг вылизывает вас. Хотя это может быть признаком привязанности, некоторые владельцы кошек задаются вопросом, не кроется ли за вылизыванием их питомцев что-то другое.

Почему кошки вылизывают хозяев

Нормальное поведение: Почему кошки вылизываются

Известно, что кошки регулярно ухаживают за собой, тратя до 8% времени бодрствования на уход за своей шерстью. Вылизывание является естественным поведением кошек и помогает им поддерживать чистоту и прохладу. Крошечные, направленные назад, шипы на языке кошки, называемые сосочками, помогают удалять грязь и выпавшую шерсть и распространяют слюну, помогая регулировать температуру тела.

Возможные причины, по которым кошки облизывают людей

Хотя ученые до конца не выяснили, почему кошки облизывают людей, вот несколько возможных объяснений:

  • Привязанность: Кошки могут показывать свою привязанность, вылизывая своих хозяев. Груминг — это дружелюбное поведение, которое укрепляет социальные связи, поэтому ваша кошка может пытаться укрепить ваши отношения.
  • Стремление привлечь внимание: Вылизывание также может быть способом привлечь ваше внимание. Если вы взаимодействуете с кошкой, когда она вас вылизывает, возможно, она поняла, что вылизывание привлекает к ней внимание.
  • Идентификация: Кошки общаются друг с другом, помечая предметы и других животных своим запахом. Возможно, ваша кошка вылизывает вас, чтобы идентифицировать вас как часть своей группы.
  • Беспокойство: Вылизывание может быть вытесняющим поведением, которое ваша кошка использует для снятия стресса. Если ваша кошка испытывает тревогу, постарайтесь определить, что вызывает у нее вылизывание, например, громкие звуки или гости в вашем доме. Если это не лечить, вылизывание может стать навязчивым и повлиять на качество жизни вашей кошки.

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