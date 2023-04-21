Почему кошкам нравится валериана?

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы когда-либо давали своей кошке валерианку или видели, как она сходит с ума от нее, вы можете задаться вопросом: почему кошки настолько обожают эту растительную добавку?

Оказывается, ответ на этот вопрос кроется в летучем азотистом соединении, известном как актинидин, которое содержится в корневищах валерианы и актинидии. Это вещество вызывает возбуждающий эффект практически у всех кошачьих, включая тигров и львов. Поэтому валериана может быть эффективным средством для привлечения кошек, если вы работаете в зоопарке.

Кошки не только чувствительны к актинидину, но и привлекаются к запаху непеталактона — эфирного масла, которое содержится в котовнике кошачьем (кошачьей мяте). Интересно, что запах непеталактона похож на запах вещества, которое содержится в кошачьей моче и феромонах. Возможно, это объясняет, почему многие кошки так сильно привлекаются к вещам, которые пахнут человеческой мочой.

Кроме того, не все кошки реагируют на валериану одинаково. Некоторые могут проявлять агрессию, когда находятся в состоянии возбуждения, вызванном валерианой, в то время как другие могут стать спокойными и расслабленными. Поэтому, если вы планируете использовать валериану для своей кошки, обязательно наблюдайте за ее реакцией и убедитесь, что это безопасно для нее.

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