Если вы владелец домашнего животного, то знаете, что выгуливать собаку необходимо. Но знаете ли вы, как часто вы должны выгуливать своего пушистого друга?
Разные породы собак имеют различные требования к физическим нагрузкам. Например, спортивные или рабочие породы, такие как колли и австралийские овчарки, требуют больше физических упражнений, чем миниатюрные собаки, такие как йоркширские терьеры и папильоны. Однако порода — не единственный фактор, который необходимо учитывать. Индивидуальные предпочтения также играют важную роль.
Возраст также играет важную роль в определении потребностей вашей собаки в физических упражнениях. Молодым собакам обычно требуется больше физических упражнений, чем собакам среднего возраста (5-8 лет) и пожилым (9 лет и старше). Однако у собак могут быть основные проблемы со здоровьем, такие как артрит или гипотиреоз, которые влияют на их выносливость, поэтому необходимо следить за уровнем энергии вашей собаки во время прогулок.
Физическое здоровье и состояние организма вашей собаки также влияют на ее переносимость физических нагрузок. Большинство собак могут выдержать 20-30-минутную прогулку в день, но собаки с избыточным весом или ожирением могут не выдержать и десяти минут упражнений. Следите за уровнем энергии вашей собаки во время прогулок и не заставляйте ее выходить за пределы своих возможностей.
Вы можете повысить толерантность вашей собаки к физическим нагрузкам, постепенно повышая ее выносливость. Как вы не станете бежать марафон без должной подготовки, так и вашей собаке необходимо постепенно приступать к упражнениям, чтобы избежать травм.
Рекомендуется, чтобы собаки получали не менее 150 минут физических упражнений в неделю. Если вы не можете обеспечить регулярные прогулки из-за своего графика, подумайте о том, чтобы нанять выгульщика, стараться гулять 10-15 минут в день или заменить прогулки играми.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.