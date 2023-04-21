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Вы слишком мало гуляете со своей собакой: как определить частоту выгулов?

Зоосфера » Собаки

Если вы владелец домашнего животного, то знаете, что выгуливать собаку необходимо. Но знаете ли вы, как часто вы должны выгуливать своего пушистого друга?

Вы слишком мало гуляете со своей собакой: как определить частоту выгулов?

Порода собак

Разные породы собак имеют различные требования к физическим нагрузкам. Например, спортивные или рабочие породы, такие как колли и австралийские овчарки, требуют больше физических упражнений, чем миниатюрные собаки, такие как йоркширские терьеры и папильоны. Однако порода — не единственный фактор, который необходимо учитывать. Индивидуальные предпочтения также играют важную роль.

Возраст

Возраст также играет важную роль в определении потребностей вашей собаки в физических упражнениях. Молодым собакам обычно требуется больше физических упражнений, чем собакам среднего возраста (5-8 лет) и пожилым (9 лет и старше). Однако у собак могут быть основные проблемы со здоровьем, такие как артрит или гипотиреоз, которые влияют на их выносливость, поэтому необходимо следить за уровнем энергии вашей собаки во время прогулок.

Толерантность вашей собаки к физическим нагрузкам

Физическое здоровье и состояние организма вашей собаки также влияют на ее переносимость физических нагрузок. Большинство собак могут выдержать 20-30-минутную прогулку в день, но собаки с избыточным весом или ожирением могут не выдержать и десяти минут упражнений. Следите за уровнем энергии вашей собаки во время прогулок и не заставляйте ее выходить за пределы своих возможностей.

Повышение толерантности к физическим нагрузкам

Вы можете повысить толерантность вашей собаки к физическим нагрузкам, постепенно повышая ее выносливость. Как вы не станете бежать марафон без должной подготовки, так и вашей собаке необходимо постепенно приступать к упражнениям, чтобы избежать травм.

Ваше расписание и физические упражнения

Рекомендуется, чтобы собаки получали не менее 150 минут физических упражнений в неделю. Если вы не можете обеспечить регулярные прогулки из-за своего графика, подумайте о том, чтобы нанять выгульщика, стараться гулять 10-15 минут в день или заменить прогулки играми.

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Сколько времени выгуливать собаку?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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