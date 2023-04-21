Эксперты пояснили, чем кормить кошку — влажным кормом, сухим или тем и другим

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для владельца кошки выбор между влажным и сухим кормом может оказаться непростым решением. При таком количестве доступных вариантов бывает трудно понять, какой из них лучше для вашего питомца, объяснили эксперты.

Влажный и сухой корм для кошек

Основное различие между влажным и сухим кормом для кошек заключается в количестве воды, содержащейся в каждом виде корма. Сухой корм для кошек содержит примерно 10% воды и 90% сухих веществ, таких как углеводы, жиры и витамины. С другой стороны, консервированный корм содержит гораздо больше воды, примерно 70%, по сравнению с сухим.

Чем кормить кошку — влажным, сухим или тем и другим?

Кормить ли кошку сухим кормом, консервами или смесью того и другого, зависит от нескольких факторов. Вот некоторые преимущества и недостатки обоих видов корма:

Преимущества влажного корма для кошек

Самым большим преимуществом консервированного корма является повышенное содержание воды. Кошки с определенными заболеваниями, которые требуют большего, чем обычно, потребления воды, например, при заболеваниях почек, диабете или заболеваниях нижних мочевых путей, могут извлечь пользу из дополнительного количества воды в таких рационах.

Недостатки влажного корма для кошек

Консервированный корм часто дороже сухого, поэтому это может сыграть свою роль в принятии решения. После открытия срок годности консервов составляет 24 часа, и хранить их нужно в холодильнике. Если оставить консервированный корм на срок более нескольких часов, это может привести к различным заболеваниям.

Преимущества сухого корма для кошек

Сухой корм для кошек стоит дешевле консервов, поэтому люди с ограниченным бюджетом могут выбрать этот вариант. Сухой корм также не нужно хранить в холодильнике, его можно оставлять при комнатной температуре гораздо дольше, чем консервы.

Недостатки сухого корма для кошек

Исследования показали взаимосвязь между ожирением и кормлением кошек сухим кормом. Это может быть связано с тем, что многие кошки, питающиеся сухим кормом, часто находятся на свободном кормлении, и владельцы не понимают, сколько их кошки съедают за день.

А также эксперты не рекомендуют кормить сухим кормом стерилизованных кошек.

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