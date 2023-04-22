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Эксперты: "любовные укусы" кошки говорят о том, что вы ей надоели

1:59
Зоосфера » Кошки

Кошачьи любовные укусы, также известные как агрессия, вызванная лаской, часто заставляют владельцев кошек недоумевать по поводу поведения своего кошачьего друга. Хотя эти укусы могут не прорывать кожу, они могут быть внезапными и заставляют владельцев кошек задаваться вопросом, почему их кошка начала кусаться.

Эксперты: "любовные укусы" кошки говорят о том, что вы ей надоели

Что такое любовные укусы кошек?

Кошачьи любовные укусы — это не то же самое, что агрессивные укусы, которые кошки демонстрируют при оборонительных действиях или в страхе. Они обычно не сопровождаются другими признаками агрессии, такими как рычание, шипение или удары когтями, объясняют эксперты.

Почему кошки кусаются во время ласки?

Хотя исследований о том, почему кошки занимаются любовными укусами, не так много, принято считать, что если кошка кусается во время игры, это сигнал о том, что она закончила общение. Это поведение не является признаком привязанности, как можно предположить, используя термин "любовный укус". Если ласка продолжается, несмотря на попытки кошки дать понять, что ей надоело, кошка может перейти к укусу.

Как правильно реагировать на любовные укусы кошек

Владельцам кошек важно научиться читать язык тела своей кошки, чтобы предотвратить случаи любовных укусов в будущем. Прекратите ласки, если кошка проявляет признаки дискомфорта, такие как отведение ушей в сторону или подергивание хвоста. Важно никогда не реагировать негативно на укусы кошки. Поглаживание, встряхивание, брызганье или любой другой способ испугать кошку может вызвать у нее агрессию. Если кошка укусила и поцарапала кожу, рану следует немедленно промыть. При появлении припухлости, боли или распространяющейся красноты следует обратиться к врачу.

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Способы, которыми кошка дает понять, что любит своего хозяина
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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