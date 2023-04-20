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Эксперты объяснили, что говорит о кошке положение её хвоста

2:32
Зоосфера » Кошки

Для владельца домашнего животного понимание поведения вашей кошки является важной частью воспитания здоровых и полноценных отношений с вашим пушистым другом. Хотя кошки используют для общения глаза, уши и позы тела, хвост дает наиболее полное представление об эмоциях кошки. О чем и рассказали эксперты.

Эксперты объяснили, что говорит о кошке положение её хвоста

Почему кошки виляют хвостом?

Как и собаки, кошки виляют хвостом, чтобы передать свои эмоции. Вот различные движения хвоста и их значение.

Подёргивание кончика хвоста

Кошки подергивают кончиком хвоста, когда они охотятся, играют, слегка раздражены или расстроены. В этом случае ищите другие признаки их настроения. Если они не играют и не преследуют что-то, то подергивание хвоста, скорее всего, означает, что они раздражены.

Взмахи хвостом

Когда ваша кошка медленно покачивает хвостом из стороны в сторону, она может быть сосредоточена на чем-то, например, на игрушке или другом животном в доме, или на чем-то снаружи. Возможно, они вот-вот набросятся! Позвольте им продолжать заниматься тем, что привлекает их внимание.

Что означает, когда хвост кошки стоит прямо?

Когда кошка держит хвост вертикально, она чувствует себя общительной, уверенной в себе и дружелюбной. Такой язык хвоста означает дружеское приветствие между кошками, и именно так котята приветствуют своих матерей. Если ваша кошка подходит к вам с поднятым хвостом, это хороший знак, чтобы погладить ее или поиграть с ней.

Что означает хвост в форме вопросительного знака или крючка?

Если хвост вашей кошки похож на вопросительный знак, он стоит вертикально и загибается на конце, это говорит о том, что ваша кошка счастлива и подходит к вам с дружескими намерениями. Увидеть хвост в таком положении — это приглашение к общению с вашей кошкой. Однако большинство кошек предпочитают, чтобы их гладили в районе лицевых желез на щеках, под подбородком и возле ушей.

Почему кошки распушают хвосты?

Если ваша кошка принимает позу с распушенным хвостом и выгнутой спиной, значит, она напугана. Такое положение хвоста указывает на то, что ваша кошка хочет, чтобы ее оставили в покое. Устраните провоцирующие факторы, чтобы уменьшить стресс вашей кошки.

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Как Узнать, Что Чувствует Ваша Кошка
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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