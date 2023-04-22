Эксперты рассказали, как успешно приучить щенка к клетке

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Приучение щенка к клетке может иметь много преимуществ как для щенка, так и для владельца. Однако приучить щенка любить свою клетку может быть непросто, и это может потребовать времени и терпения.

Почему дрессировка щенка в клетке важна?

Приучение щенка к месту имеет много преимуществ, включая предоставление ему безопасного, тихого места, где он может расслабиться и почувствовать себя в безопасности, рассказывают эксперты.

Выбор клетки

При выборе клетки для вашего щенка необходимо учитывать несколько факторов, включая размер щенка, предполагаемое использование клетки и ваш бюджет. Важно, чтобы клетка была прочной и легко чистилась.

Как приучить щенка к клетке

Приучение щенка к клетке может занять много времени, но это очень важно для безопасности и комфорта как щенка, так и его владельца. Вот пошаговое руководство о том, как приучить щенка к клетке:

Медленно приучайте щенка

Начинайте знакомить щенка со своим новым местом постепенно. Оставьте дверь открытой и положите внутрь несколько лакомств. Позвольте щенку самостоятельно исследовать клетку, не заставляйте его заходить внутрь.

Сделайте клетку удобной

Когда щенок освоится, сделайте клетку удобной, положив мягкое одеяло или удобную подстилку. Вы также можете добавить несколько игрушек, чтобы ваш щенок не скучал.

Кормите щенка

Начните кормить щенка в клетке с открытой дверцей. Это поможет щенку ассоциировать ящик с положительными эмоциями.

Закройте дверь

Когда щенок научится есть внутри, начинайте закрывать дверь на короткие промежутки времени. Оставайтесь рядом и разговаривайте со щенком спокойным, ободряющим голосом.

Постепенно увеличивайте время пребывания в клетке

Со временем постепенно увеличивайте время, которое щенок проводит в клетке с закрытой дверью. Начните с нескольких минут и постепенно увеличивайте время пребывания в ящике.

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