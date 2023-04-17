Четыре эффективных средства для избавления от запаха кошачьей мочи

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Убрать запах кошачьей мочи и меток — задача не из легких. Однако существует несколько способов, которые помогут решить эту проблему без остатка.

Один из самых эффективных методов — использование раствора марганцовки. Для этого необходимо тщательно смешать кристаллы перманганата кальция с водой, чтобы избежать появления пятен на поверхности.

Также можно прибегнуть к помощи лимонного сока. Этот способ также имеет свои преимущества, так как вероятность, что кошка повторно пометит это место, крайне мала.

Еще два средства, которые успешно справляются с задачей — водка и йодный раствор (20 капель йода на один литр воды).

В случае, если ничего из вышеперечисленных вариантов нет в наличии, можно обратиться к хозяйственному мылу. Однако, необходимо учитывать, что данное средство поможет только в случае свежих луж. Обычная вода в этой ситуации будет бесполезна.

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Как удалить запах кошачьей мочи - проверенные способы