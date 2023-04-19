Эксперты: если ваша кошка не пьёт воду, обезвоживание может наступить быстро и вызвать тяжёлые заболевания

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы являетесь владельцем кошки, вы могли заметить, что кошки — капризные существа, когда дело доходит до питья воды. Однако кошкам необходима гидратация, чтобы оставаться здоровыми и выполнять жизненно важные функции.

Почему ваша кошка не пьёт воду?

Существует несколько причин, по которым ваша кошка может пить недостаточно воды:

Недостаточная гидратация: поскольку кошкам требуется меньше воды, чем собакам, возможно, они уже достаточно выпили.

Нечистая миска для воды: кошки тщательно следят за чистотой, поэтому важно, чтобы миски для воды были чистыми и наполненными свежей водой. Грязь, шерсть или бактерии в миске могут стать причиной того, что кошка не будет пить из нее.

Неудобное расположение миски с водой: кошки — существа привыкшие к своему порядку, и им может не понравиться, если вы измените расположение их мисок. Размещение мисок с водой в местах повышенной тревожности, например, рядом с громкими стиральными машинами или другими животными в доме, также может заставить кошку не пить. Поставьте несколько мисок с водой по всему дому в тихих безопасных местах, чтобы кошка всегда могла попить.

Болезнь зубов: зубная или ротовая боль может привести к тому, что ваша кошка перестанет пить из-за дискомфорта. Другие признаки заболевания зубов включают снижение аппетита, отказ от еды во время еды, лапы на морде или во рту, отек лица и слюнотечение.

Является ли это чрезвычайной ситуацией, если ваша кошка не пьёт воду?

Если кошка не пьет достаточно воды, это может привести к обезвоживанию, если это продолжается достаточно долго. Это серьезное состояние, которое может привести даже к летальному исходу. К сожалению, владельцы животных не всегда замечают признаки обезвоживания у кошек, пока они не станут серьезными. Признаки обезвоживания включают в себя:

Сухие десны.

Повышенная щуплость кожи.

Запавшие глаза.

Запор.

Постоянная рвота/диарея.

Если у вашей кошки наблюдаются какие-либо из этих симптомов, как можно скорее обратитесь к ветеринару. Обезвоживание может наступить быстро и вызвать тяжелые заболевания у кошек.

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