Кинолог объяснил нестабильность нервной системы современных собак

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Всё чаще современные собаки страдают от нестабильной нервной системы, что может причинять беспокойство их хозяевам. Яна Орлова, тренер и методист кинологического центра "Школа-Орлова", член Международной ассоциации кинологов-профессионалов, обсудила эту проблему с aif.ru.

Как отметила Орлова, любая собака с зубами может укусить. Нельзя считать маленькую и милую собачку безопасной, особенно если речь идет о людях, которые играют со своими питомцами. Раньше мы говорили о детях, у которых отсутствуют необходимые качества для воспитания собаки, но теперь и взрослые включаются в эту категорию.

Многие люди смотрят в социальных сетях на забавные и красивые картинки собак и хотят иметь такого же питомца, но забывают о том, что для этого необходимо правильно воспитывать, ухаживать и заниматься физическим развитием животного.

Кинолог считает, что многие люди играют в собачку, не пытаясь понять особенности поведения и характера своих питомцев. Они заводят собак ради удовольствия от красивых фотографий и забавных видео. Но даже самая безобидная и дружелюбная порода может стать непредсказуемой, если ее неправильно воспитывать. Люди становятся всё лучше в обращении со своими питомцами и понимают, что здоровое и счастливое существование животного требует большой ответственности.

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