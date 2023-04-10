Эксперты пояснили, почему мокрые собаки неприятно пахнут

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мы все любим наших пушистых друзей, но давайте признаем, что собаки могут вонять. Это особенно заметно, когда они намокают. Но почему так происходит?

Причина, стоящая за запахом

Запах, исходящий от мокрой шерсти вашей собаки, вызывается микроорганизмами, которые живут на коже и шерсти вашей собаки, пояснили эксперты. Эти микроорганизмы производят летучие химические побочные продукты, которые выделяются, когда собака намокает. Когда вода испаряется с шерсти вашей собаки, она выделяет эти соединения в воздух, создавая характерный запах мокрой собаки.

Микроорганизмы, о которых идет речь, — это бактерии и грибки, например, дрожжи. Они процветают в теплых, влажных условиях, поэтому у собак с густой шерстью, заметными складками кожи или слюной чаще всего появляется сильный запах при намокании.

Стоит отметить, что все здоровые собаки имеют микроорганизмы на своей коже. На самом деле, наличие этих микроорганизмов важно для поддержания здоровья кожи.

Борьба с запахом

Хотя вы не можете полностью избавиться от запаха мокрой собаки, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ослабить его. Для начала убедитесь, что собака тщательно высушила шерсть после купания или намокания. Регулярное расчесывание и тримминг шерсти также помогут ускорить время сушки и предотвратить задерживание грязи и запаха.

Существуют также средства для собак, которые могут помочь уменьшить или замаскировать запах. К ним относятся ароматизированные шампуни, кондиционеры, спреи и точечные средства, содержащие растительные экстракты, эфирные масла и незаменимые жирные кислоты. Однако важно выбирать средства, которые безопасны для вашей собаки и не вызывают раздражения кожи.

Профилактика сильных запахов

Чтобы предотвратить появление сильного запаха, важно содержать собаку в чистоте и сухости. Регулярный груминг поможет сохранить кожу и шерсть собаки в хорошем состоянии и предотвратить накопление микроорганизмов, вызывающих неприятный запах.

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