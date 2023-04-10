Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
New-York Post: гибридная война Путина отвлекает внимание и ресурсы Запада от Украины
У российской певицы Любови Успенской во время выступления разошлось платье на животе
Фитнес-тренер Шишкин посоветовал не испытывать желудок на растяжение на майских праздниках
В Госдуме призвали разблокировать Twitter*
Певица Лолита заявила о расставании с молодым любовником
Белик: Зеленский — слепая пешка в руках США, которой легко пожертвуют при необходимости
Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что Лада Дэнс не способна его разлюбить
Глава Института стран СНГ Горбачёв заявил о полном контроле США над Зеленским
Москва, Санкт-Петербург и приграничные территории России станут главными целями контрнаступления ВСУ - депутат Делягин

Эксперты пояснили, почему мокрые собаки неприятно пахнут

2:20
Зоосфера » Собаки

Мы все любим наших пушистых друзей, но давайте признаем, что собаки могут вонять. Это особенно заметно, когда они намокают. Но почему так происходит?

Эксперты пояснили, почему мокрые собаки неприятно пахнут

Причина, стоящая за запахом

Запах, исходящий от мокрой шерсти вашей собаки, вызывается микроорганизмами, которые живут на коже и шерсти вашей собаки, пояснили эксперты. Эти микроорганизмы производят летучие химические побочные продукты, которые выделяются, когда собака намокает. Когда вода испаряется с шерсти вашей собаки, она выделяет эти соединения в воздух, создавая характерный запах мокрой собаки.

Микроорганизмы, о которых идет речь, — это бактерии и грибки, например, дрожжи. Они процветают в теплых, влажных условиях, поэтому у собак с густой шерстью, заметными складками кожи или слюной чаще всего появляется сильный запах при намокании.

Стоит отметить, что все здоровые собаки имеют микроорганизмы на своей коже. На самом деле, наличие этих микроорганизмов важно для поддержания здоровья кожи.

Борьба с запахом

Хотя вы не можете полностью избавиться от запаха мокрой собаки, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы ослабить его. Для начала убедитесь, что собака тщательно высушила шерсть после купания или намокания. Регулярное расчесывание и тримминг шерсти также помогут ускорить время сушки и предотвратить задерживание грязи и запаха.

Существуют также средства для собак, которые могут помочь уменьшить или замаскировать запах. К ним относятся ароматизированные шампуни, кондиционеры, спреи и точечные средства, содержащие растительные экстракты, эфирные масла и незаменимые жирные кислоты. Однако важно выбирать средства, которые безопасны для вашей собаки и не вызывают раздражения кожи.

Профилактика сильных запахов

Чтобы предотвратить появление сильного запаха, важно содержать собаку в чистоте и сухости. Регулярный груминг поможет сохранить кожу и шерсть собаки в хорошем состоянии и предотвратить накопление микроорганизмов, вызывающих неприятный запах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему собака плохо пахнет?
Популярное
После зверств ВСУ в Киево-Печерской лавре замироточили иконы

В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.

В Киево-Печерской лавре замироточила икона святого Феодосия Печерского
Onet: украинцы на Кипре раздражают поляков и жалуются на большое количество русских
Украинцы на Кипре жалуются на русских и раздражают поляков — Onet
Украинский боец признался, что чудом остался жив после работы танка ВС РФ
Появилось видео мощнейшего удара по запорожскому форпосту ВСУ
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Украина ждёт десятки тысяч солдат, мобилизованных в Европе
Русские чуть не сбили самолёт-разведчик НАТО вблизи Крыма
В США обомлели от российского оружия апокалипсиса
В США обомлели от российского оружия апокалипсиса
Последние материалы
Эксперты пояснили, почему мокрые собаки неприятно пахнут
Фитнес-тренер Шишкин посоветовал не испытывать желудок на растяжение на майских праздниках
В Госдуме призвали разблокировать Twitter*
Певица Лолита заявила о расставании с молодым любовником
Белик: Зеленский — слепая пешка в руках США, которой легко пожертвуют при необходимости
Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что Лада Дэнс не способна его разлюбить
Глава Института стран СНГ Горбачёв заявил о полном контроле США над Зеленским
Toyota 4Runner 2023 года: внедорожник, неподвластный времени
Москва, Санкт-Петербург и приграничные территории России станут главными целями контрнаступления ВСУ - депутат Делягин
Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может затруднить поддержку Киева со стороны США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников