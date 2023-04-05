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В Нижневартовске выброшенной на мороз крысе после лечения нашли жениха

0:45
Зоосфера

В Нижневартовске девочка-подросток выбросила крысу на улицу в мороз. Но добрые люди не дали животному погибнуть. Крыса прошла дорогостоящее лечение в клинике Москвы. Нашли её с сильным обморожением лап и хвоста.

В Нижневартовске выброшенной на мороз крысе после лечения нашли жениха

Как сообщает muksun.fm, грызун теперь живёт у югорчанки Ольги, которая рассказала, что крыса сселилась с самцом, правда есть небольшой нюанс — жених оказался кастрированным.

"Из-за того, что в городе не было соответствующих специалистов, грызуна отвезли на лечение в Москву. Там ей оказали помощь, но пришлось ампутировать часть хвоста. Сейчас у животного еще остался небольшой отит", — передаёт источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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