В Нижневартовске выброшенной на мороз крысе после лечения нашли жениха

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Нижневартовске девочка-подросток выбросила крысу на улицу в мороз. Но добрые люди не дали животному погибнуть. Крыса прошла дорогостоящее лечение в клинике Москвы. Нашли её с сильным обморожением лап и хвоста.

Как сообщает muksun.fm, грызун теперь живёт у югорчанки Ольги, которая рассказала, что крыса сселилась с самцом, правда есть небольшой нюанс — жених оказался кастрированным.

"Из-за того, что в городе не было соответствующих специалистов, грызуна отвезли на лечение в Москву. Там ей оказали помощь, но пришлось ампутировать часть хвоста. Сейчас у животного еще остался небольшой отит", — передаёт источник.

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