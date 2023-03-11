Дрессировка щенка: воспитание щенка начинается с этих принципов

Чтобы вырастить счастливого, социального щенка, требуется время и усилия. Эти четыре принципа дрессировки щенков дадут толчок процессу!
Миф: щенки — это милые маленькие пушистые комочки веселья, которые волшебным образом следуют за вами повсюду, спокойно занимаются собой, пока вы работаете из дома, и автоматически знают, когда сидеть, а когда оставаться на публике.
Реальность: щенки — мини-хищники, способные на большие разрушения, шумный лай и реактивное поведение на поводке перед другими людьми или собаками.
К счастью, фаза щенячьей реальности носит временный характер.
При небольшом руководстве со стороны экспертов и постоянном обучении дома маленькие щенки-хищники могут стать компаньоном мечты, которого вы ожидали, когда привели свою собаку домой.
Да, для воспитания шерстяного члена семьи требуется время и усилия, но знайте, что ваш маленький щенок ничего так не хочет, как работать и играть с вами, чтобы добиться успеха.
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