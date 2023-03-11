Дрессировка щенка: воспитание щенка начинается с этих принципов

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Чтобы вырастить счастливого, социального щенка, требуется время и усилия. Эти четыре принципа дрессировки щенков дадут толчок процессу!

Во-первых, давайте отделим факты от вымысла, когда дело доходит до дрессировки.

Миф против Реальность

Миф: щенки — это милые маленькие пушистые комочки веселья, которые волшебным образом следуют за вами повсюду, спокойно занимаются собой, пока вы работаете из дома, и автоматически знают, когда сидеть, а когда оставаться на публике.

Реальность: щенки — мини-хищники, способные на большие разрушения, шумный лай и реактивное поведение на поводке перед другими людьми или собаками.

К счастью, фаза щенячьей реальности носит временный характер.

При небольшом руководстве со стороны экспертов и постоянном обучении дома маленькие щенки-хищники могут стать компаньоном мечты, которого вы ожидали, когда привели свою собаку домой.

4 принципа успеха в дрессировке щенка

Действуйте медленно. При работе с щенком делайте маленькие шаги; не бойтесь отступать и повторять материал.

При работе с щенком делайте маленькие шаги; не бойтесь отступать и повторять материал. Сохраняйте позитивный настрой. Сделайте дрессировку увлекательной, чтобы ваш щенок любил работать с вами. Используйте много еды и игрушек в качестве вознаграждения.

Сделайте дрессировку увлекательной, чтобы ваш щенок любил работать с вами. Используйте много еды и игрушек в качестве вознаграждения. Основывайтесь на естественном поведении. Собаки любят нюхать, охотиться, выслеживать и преследовать. Создавайте игры, чтобы выявить эти естественные желания.

Собаки любят нюхать, охотиться, выслеживать и преследовать. Создавайте игры, чтобы выявить эти естественные желания. Документируйте путешествие. Ведите учет того, над чем вы работаете, и регулярно просматривайте прогресс и области, которые требуют большего внимания.

Да, для воспитания шерстяного члена семьи требуется время и усилия, но знайте, что ваш маленький щенок ничего так не хочет, как работать и играть с вами, чтобы добиться успеха.

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