Жители Нижнего Новгорода боятся сову, нападающую на людей

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жители нижегородского района Боталово-2 на Бору опасаются выходить на улицу из страха перед совой.

Как пишет newsnn.ru, появившаяся на днях в этих краях сова сначала восхищала горожан, а потом у них появился страх перед лесной красавицей, которая, по их словам, делает попытки нападать на людей.

"Сидит на проводе и резко слетает, хватаясь когтями",- делятся в соцсетях страхами жители Бора.

Однако не все нижегородцы отнеслись к таким сообщениям серьёзно. Многие считают, что бояться сову — это смешно.

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