Своего хозяина собаки могут узнать даже среди двух близнецов. В основном животные ориентируются по запаху, используют они также зрение и слух. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью "Радио 1".
Специалист отметил, что у собак чувствительное обоняние, благодаря которому они способны искать наркотики или взрывчатые вещества.
"Когда собака взаимодействует с человеком, она запоминает его характерный запах и с лёгкостью различает его среди других людей", — объяснил эксперт.
Он добавил, что для собаки важен также и зрительный контакт с человеком. Питомец запоминает особенности лица хозяина, а затем ориентируется по ним при определении владельца.
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