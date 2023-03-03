Кинолог: собаки могут распознать своего хозяина даже среди двух близнецов

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Своего хозяина собаки могут узнать даже среди двух близнецов. В основном животные ориентируются по запаху, используют они также зрение и слух. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью "Радио 1".

Специалист отметил, что у собак чувствительное обоняние, благодаря которому они способны искать наркотики или взрывчатые вещества.

"Когда собака взаимодействует с человеком, она запоминает его характерный запах и с лёгкостью различает его среди других людей", — объяснил эксперт.

Он добавил, что для собаки важен также и зрительный контакт с человеком. Питомец запоминает особенности лица хозяина, а затем ориентируется по ним при определении владельца.

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