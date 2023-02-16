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Волгоградцы создали петицию с требованием позволить кормить бездомных собак в городе

Зоосфера

Жители Волгоградской области создали петицию, которая называет запрет кормления беспризорных животных в общественных местах жестоким и безнравственным.

Волгоградцы создали петицию с требованием позволить кормить бездомных собак в городе

Как пишет novostivolgograda.ru, петиция против запрета кормления собак на улицах города набрала уже больше тысячи голосов.

Создатели петиции считают, что власти просто обрекают бездомных животных на мучительную голодную смерть.

"Согласно данному документу с 1 марта животных нельзя будет кормить в общественных местах, то есть по сути везде, где присутствует человек. Таким образом, власти решили истребить всех бездомных собак, обрекая их на голодную смерть. Нарушая все Федеральные Законы о защите животных, отрицая все гуманистические и христианские принципы", — объяснили активисты.

Защитники животных боятся, что если закон о запрете кормления бездомных собак всё-таки начнёт действовать, в других регионах страны могут тоже принять подобные инициативы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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