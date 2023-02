Волгоградцы создали петицию с требованием позволить кормить бездомных собак в городе

Your browser does not support the audio element.

Жители Волгоградской области создали петицию, которая называет запрет кормления беспризорных животных в общественных местах жестоким и безнравственным.

Как пишет novostivolgograda.ru, петиция против запрета кормления собак на улицах города набрала уже больше тысячи голосов.

Создатели петиции считают, что власти просто обрекают бездомных животных на мучительную голодную смерть.

"Согласно данному документу с 1 марта животных нельзя будет кормить в общественных местах, то есть по сути везде, где присутствует человек. Таким образом, власти решили истребить всех бездомных собак, обрекая их на голодную смерть. Нарушая все Федеральные Законы о защите животных, отрицая все гуманистические и христианские принципы", — объяснили активисты.

Защитники животных боятся, что если закон о запрете кормления бездомных собак всё-таки начнёт действовать, в других регионах страны могут тоже принять подобные инициативы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.