Водитель из Нижневартовска был вынужден заплатить за погибшую под его авто собаку, несмотря на свою невиновность

Водителю из Нижневартовска пришлось оплатить моральный ущерб владельцам собаки, которая погибла под колёсами его авто по вине своих хозяев.

Как пишет muksun.fm, решение о взыскании с водителя компенсации морального ущерба в размере 15 тысяч рублей принял суд. Инцидент произошёл на пешеходной переходе, водитель правила дорожного движения не нарушал, хозяева сами были виноваты в гибели своего питомца.

При этом суд всё-таки обязал водителя компенсировать моральный ущерб хозяевам собаки.

"При определенных обстоятельствах гибель животных может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания", — уточнили представители суда.

При этом суд постановил, что компенсировать имущественный вред владельцам собаки автомобилист не обязан, хотя истец настаивал на таком решении.

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