Водителю из Нижневартовска пришлось оплатить моральный ущерб владельцам собаки, которая погибла под колёсами его авто по вине своих хозяев.
Как пишет muksun.fm, решение о взыскании с водителя компенсации морального ущерба в размере 15 тысяч рублей принял суд. Инцидент произошёл на пешеходной переходе, водитель правила дорожного движения не нарушал, хозяева сами были виноваты в гибели своего питомца.
При этом суд всё-таки обязал водителя компенсировать моральный ущерб хозяевам собаки.
"При определенных обстоятельствах гибель животных может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания", — уточнили представители суда.
При этом суд постановил, что компенсировать имущественный вред владельцам собаки автомобилист не обязан, хотя истец настаивал на таком решении.
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