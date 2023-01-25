Ветеринар Галкин: в холодное время года в тёплой одежде нуждаются некоторые породы собак

Многие владельцы собак думают, что их питомцу зимой необходима тёплая одежда. Но это совсем не так. Ветеринар Богдан Галкин рассказал, какие породы не приспособлены к холодным погодным условиям.

"Большинство пород собак выведено искусственно, и многие из них не приспособлены противостоять суровым погодным условиям. Бесшёрстные породы (китайская хохлатая, американский голый терьер, ксолоитцкуинтли) адаптированы только к проживанию в тёплом климате, поэтому дополнительная защита от низких температур необходима", — сказал специалист в беседе с NEWS.ru.

Помимо них, Галкин рекомендует одеть зимой охотничьи породы собак, так как кожа у них тонкая. Кроме того, в дополнительном утеплении нуждаются и коротколапые питомцы. Живущие в вольерах или в будках крупные собаки сами приспосабливаются к погодным условиям, рассказал ветеринар.

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