В Красноярске на продажу выставили знаменитого местного верблюда Васю

На сайте "Авито" в Красноярске появилось любопытное объявление по поводу продажи двух верблюдов.

Как сообщает prmira.ru, продаётся местная достопримечательность — верблюд Вася и его подруга, верблюдиха Боня, которые часто прогуливались по улицам Советского района города. Пока не нашёлся покупатель, животные будут продолжать жить на своём прежнем месте — в клубе верховой езды, который был их домом все последние годы.

За каждого верблюда владельцы просят по 80 тысяч рублей. Отмечается, что верблюды спокойно относятся к морозам и не привередливы в еде.

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