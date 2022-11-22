В Новосибирске могут возбудить уголовное дело на хозяйку приюта для животных

Животные, находящиеся в новосибирском приюте "Бумеранг добра", рискуют оказаться на улице. Об этом пишет портал Om1.ru.

Издание отмечает, что с занимаемого земельного участка организацию выселили по решению суда, а на его хозяйке числятся штрафы на несколько сотен тысяч рублей и есть перспектива стать фигуранткой уголовного дела. Подробности истории — в материале портала.