Животные, находящиеся в новосибирском приюте "Бумеранг добра", рискуют оказаться на улице. Об этом пишет портал Om1.ru.
Издание отмечает, что с занимаемого земельного участка организацию выселили по решению суда, а на его хозяйке числятся штрафы на несколько сотен тысяч рублей и есть перспектива стать фигуранткой уголовного дела. Подробности истории — в материале портала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Параметры самолёта МиГ-31 ВВС России остаются загадкой для Запада.