Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что у домашних кошек может развиться патологии, если их не стерилизовать.
Эксперт объяснил, что у кошек могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за отсутствия спаривания.
Ранее психотерапевт объяснил, что любители домашних животных могут терять навык общения с людьми.
Шеляков отметил, что котов можно не кастрировать, если они чистоплотны, не делают попыток вырваться на улицу и ведут себя дружелюбно.
"В отличие от кошек у домашних котов не развиваются патологии в связи с отсутствием спаривания, — цитирует слова ветеринара NEWS.ru.
Специалист объяснил, что кастрировать кота необходимо, если он будет находиться вместе со стерилизованной кошкой.
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