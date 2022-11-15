Ветеринар о необходимости стерилизации домашних кошек: Могут развиться патологии

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что у домашних кошек может развиться патологии, если их не стерилизовать.

Эксперт объяснил, что у кошек могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за отсутствия спаривания.

Ранее психотерапевт объяснил, что любители домашних животных могут терять навык общения с людьми.

Шеляков отметил, что котов можно не кастрировать, если они чистоплотны, не делают попыток вырваться на улицу и ведут себя дружелюбно.

"В отличие от кошек у домашних котов не развиваются патологии в связи с отсутствием спаривания, — цитирует слова ветеринара NEWS.ru.

Специалист объяснил, что кастрировать кота необходимо, если он будет находиться вместе со стерилизованной кошкой.