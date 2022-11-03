Глава Камышлова Алексей Половников посетил частный приют для собак, который представители зоозащитных организаций окрестили как "гетто", пишет tagilcity.ru.
По информации издания, мэр не увидел каких-либо нарушений в работе учреждения. Сотрудники надзорных ведомств подтвердили информацию о том, что работники приюта не мучают животных. По их словам, все питомцы проживают в хороших условиях.
"Индивидуальный предприниматель соблюдает условия муниципального контракта на этапе содержания собак в пункте", — отметил руководитель города.
Кроме того, Половников обнародовал в своих соцсетях фотодоказательства, свидетельствующие о том, что в приюте есть запасы корма для животных.
В ближайшее время на территории учреждения также ожидается прокурорская проверка.
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