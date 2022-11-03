Мэр Камышлова: в приюте для собак, который окрестили как "гетто", нет нарушений

Глава Камышлова Алексей Половников посетил частный приют для собак, который представители зоозащитных организаций окрестили как "гетто", пишет tagilcity.ru.

По информации издания, мэр не увидел каких-либо нарушений в работе учреждения. Сотрудники надзорных ведомств подтвердили информацию о том, что работники приюта не мучают животных. По их словам, все питомцы проживают в хороших условиях.

"Индивидуальный предприниматель соблюдает условия муниципального контракта на этапе содержания собак в пункте", — отметил руководитель города.

Кроме того, Половников обнародовал в своих соцсетях фотодоказательства, свидетельствующие о том, что в приюте есть запасы корма для животных.

В ближайшее время на территории учреждения также ожидается прокурорская проверка.