Кинолог Голубев: ребёнку нельзя разрешать одному гулять с крупной собакой

Родители не должны разрешать ребёнку одному гулять с крупной собакой, которая превосходит его по физическим силам. Об этом заявил кинолог Владимир Голубев.

В интервью Радио 1 он отметил, что в остальных случаях дети могут выходить на прогулки с питомцем без взрослых при достижении определённого возраста, который устанавливается на уровне конкретного региона. По словам эксперта, в Московской области он равен 14 годам.

Собака, которая выходит на улицу с маленьким ребёнком, может представлять опасность для окружающих, считает специалист. Он порекомендовал родителям заранее готовить своих детей к прогулкам с домашним любимцем.

Как пояснил Голубев, несовершеннолетние владельцы животных должны знать, как правильно с ними обращаться в разных случаях, в том числе в экстренных.

"Отпуская ребёнка с собакой, взрослые должны быть уверены в том, что он может с ней справиться", — указал эксперт.

Кинолог подчеркнул: детей не стоит отправлять на улицу с невоспитанными и физически крепкими питомцами.