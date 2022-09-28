В Волгоградской области 7 тысяч человек пострадало от укусов животных

В Волгоградской области всё чаще фиксируются случаи нападения агрессивно настроенных животных на людей. При этом медики не выявили ни одного случая заболевания бешенством среди укушенных в этом году, отмечает novostivolgograda.ru.

С начала текущего года Роспотребнадзором было зарегистрировано 6938 случаев, когда животные нападали на местных жителей. Уточняется, что в 2021 году за аналогичный период к медикам с жалобами на нападение животных обратилось 6322 человека.