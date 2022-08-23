В Уфе сразу несколько собак отравились непонятным веществом

Сразу шесть домашних собак погибли в уфимском микрорайоне Инорс, отравившись неизвестным веществом.

Как сообщает mkset.ru, владельцы питомцев точно не могут сказать, где и как именно произошло отравление. Хозяйка одного из погибших четвероногих предположила, что её питомец мог съесть что-то или надышаться ядовитой субстанцией во время прогулки.

Девушка прибавила, что смерть её собаки была мучительной. Перед тем, как отойти в мир иной, собака потеряла рассудок, и у неё начались судороги. Владельцы питомца надеялись, что им помогут в круглосуточной ветеринарной клинике, однако, когда им удалось туда наконец добраться, было уже слишком поздно. Собака умерла ещё в коридоре, сразу после приезда к врачу.

В клинике сообщили, что имело дело сразу с несколькими похожими случаями. Симптомы у привезённых им умирающих собак были схожи, и напоминали отравление средством от туберкулёза.