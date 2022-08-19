Обитатели контактного зоопарка наносят урон селянам в районе Екатеринбурга

В одном из посёлков Свердловской области под названием Дальний Березит сложилась неприятная ситуация с участием владельцев контактного зоопарка и их питомцев.

Как сообщает tagilcity.ru, местные жители возмущаются тем, что животные из зверинца наносят им ущерб, а попросту — объедают.

Речь идёт о владельцах участков, находящихся вблизи зоопарка. По словам возмущённых селян, владельцы животных намеренно отпускают своих питомцев попастись в чужих огородах и садах, чтобы сэкономить на их питании.

В результате пасущиеся на чужой земле лошади и осёл с удовольствием съедают растущую на местных огородах морковь и свеклу. Местные жители выводят зверей с участков, возвращая их обратно в зоопарк, но вскоре вновь обнаруживают непрошенных гостей на своих огородах.

Селяне утверждают, что владельцы зоопарка находятся не в самой лучшей финансовой ситуации, раз у них не хватает денег на корм животным.