В одном из посёлков Свердловской области под названием Дальний Березит сложилась неприятная ситуация с участием владельцев контактного зоопарка и их питомцев.
Как сообщает tagilcity.ru, местные жители возмущаются тем, что животные из зверинца наносят им ущерб, а попросту — объедают.
Речь идёт о владельцах участков, находящихся вблизи зоопарка. По словам возмущённых селян, владельцы животных намеренно отпускают своих питомцев попастись в чужих огородах и садах, чтобы сэкономить на их питании.
В результате пасущиеся на чужой земле лошади и осёл с удовольствием съедают растущую на местных огородах морковь и свеклу. Местные жители выводят зверей с участков, возвращая их обратно в зоопарк, но вскоре вновь обнаруживают непрошенных гостей на своих огородах.
Селяне утверждают, что владельцы зоопарка находятся не в самой лучшей финансовой ситуации, раз у них не хватает денег на корм животным.
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