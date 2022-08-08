Знаменитый орангутан Бату из Новосибирского зоопарка 8 августа — именинник

В Новосибирском зоопарке 8 августа праздник — у одного из самых знаменитых его обитателей, орангутана Бату, в этот день день рождения. Любимец публики и персонала отмечает свой 23-й день рождения.

Как пишет atas.info, в Новосибирском зоопарке Бату появился в 2008 году. Малыша сюда привезли из Европы, и он моментально стал любимчиком всех посетителей благодаря своей сообразительности и обаянию.

Например, Бату изобрёл свой фирменный способ, при помощи которого он получал вкусности от посетителей.

"Бату придумал спускать с верхней полки клетки людям веревки, на которые должны привязывать еду. Потом он их вытягивал и забирал себе угощения. Такие "удочки" он даже прятал от охраны", — пишут восхищённые посетители на странице зоопарка в соцсетях.

Служащие зоопарка и любители живой природы города отмечают ум орангутана, его отличные способности к обучению, наблюдательность и любознательность, которые всех приводят в восхищение.

В этом году Бату чуть не стал из всеобщего любимца официальным символом Новосибирска, однако голосование по этому вопросу было решено завершить досрочно.