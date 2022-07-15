В Кемерове пёс по кличке Тагил неделю катается на автобусах

В Кемерове пёс по кличке Тагил уже на протяжении недели катается на городских автобусах. Об этом пишет tagilcity.ru, ссылаясь на данные соцсетей.

По информации издания, горожане беспокоятся, что собака не может найти свой дом. В социальных сетях жители Кемеровской области поделились, где видели Тагила.

Некоторые из них заявили, что встречали пса на территории посёлка Металлплощадка, другие отметили, что видели его в различных кемеровских автобусах.

Горожане регулярно звонят хозяйке Тагила, разместившей объявление о пропаже собаки, и сообщают ей примерное местонахождение животного. Однако никто не придерживает пса, поэтому к моменту приезда хозяйки он уже убегает или уезжает в неизвестном направлении.

Подчёркивается, что женщина не может найти себе места из-за постоянных перемещений Тагила и долгих поисков питомца.