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День переднеазиатского леопарда отметят на "Роза Хутор"

Зоосфера » Интересное

Эколого-просветительский праздник впервые пройдет в Сочи 15 июля.

День переднеазиатского леопарда отметят на "Роза Хутор"

Эта дата выбрана не случайно. Именно 15 июля в 2016-м году были выпущены в дикую природу первые животные, рожденные в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка и подготовленные к жизни в естественной среде обитания.

Когда-то эти хищники были обычным видом фауны региона. Но в XX веке его популяция быстро сократилась и была практически обречена на полное исчезновение. О необходимости восстановления численности леопарда на Кавказе неоднократно говорили ученые и в 2007 году эта инициатива приобрела характер планомерных действий.

Идея проведения праздника в честь самых редких крупных кошек мира принадлежит Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В свое время ведомство также приняло Программу по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе и участвовало в создании соответствующего подразделения в Сочинском нацпарке.

Ключевым мероприятием Дня переднеазиатского леопарда в г. Сочи станет официальная церемония закладки бронзовых следов переднеазиатского леопарда в парке "Дендрарий".

Отметят праздник и в горном кластере. На курорте "Роза Хутор" он начнется в 10 часов утра с зарядки и забега с Олимпийским чемпионом Токио по спортивной гимнастике Никитой Нагорным. В 11 часов на площади Роза состоится открытие фотовыставки, посвященной переднеазиатскому леопарду. С 12 до 15 часов на этой же площадке будет работать развлекательная зона с мастер-классами по рисованию леопарда и вязанию узлов, аквагримом. В 13 часов самые юные посетители курорта смогут принять участие в праздничной эстафете "Полоса препятствий" и в соревновании по прыжкам в длину с места — "Прыжок леопарда".

 

Проект по восстановлению популяции леопарда уникален, подобного опыта восстановления исчезающих видов животных во всем мире еще не было. Были завезены животные из Туркмении, Ирана и Португалии (зоопарка Лиссабона), созданы условия для их размножения и адаптации к природным условиям Кавказа. Центр проводит научные исследования по изучению поведения хищников, возможностей их интеграции в естественную среду и т. п. Ученым уже удалось достичь определенных успехов по размножению животных и их адаптации. Сегодня на воле в кавказских горах живут шесть пятнистых "воспитанников" Центра.

"Роза Хутор" и ее акционер компания "Интеррос" поддерживали деятельность Центра с самого начала его работы. Весной текущего года Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и горный курорт подписали Соглашение о взаимодействии при выполнении мероприятий в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". Конкретным предметом этого документа является практическое сотрудничество по восстановлению переднеазиатского леопарда, одного из отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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