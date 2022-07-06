Кардиолог рассказала о профилактике заболеваний сердца у домашних животных

Ветеринарный врач Екатерина Славущева объяснила, что поможет защитить сердце вашего четвероногого друга.

Ветеринар отметила, что правильное питание способно помочь питомцу сохранить здоровое сердце. Она объяснила, что братья наши меньшие должны сбалансированно питаться.

"Готовые корма уже содержат все необходимые витамины и микроэлементы. Если же любимец на натуральном кормлении, хозяину нужно самому высчитывать правильный рацион. Он должен на 70% состоять из мяса и субпродуктов, другие 30% — растительная пища", — цитирует слова Славущевой Москва 24.

Немаловажным фактором для здоровья питомца, по словам специалиста, является физическая активность. Хозяева должны позаботиться о том, чтобы кошки и собаки не страдали ожирением. Следует также беречь животное от стресса. Любимцу можно давать успокоительное по назначению ветеринара.