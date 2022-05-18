Ветеринар Шеляков: кошки помогают нормализовать психическое состояние хозяев

Многие любители домашних животных считают, что кошки обладают способностью лечить человека. Оказывается, такое предположение имеет под собой научное обоснование. Об этом рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Эксперт объяснил в беседе с NEWS.ru, что в человеческом организме воспалённая зона имеет температуру выше, чем прочая окружающая ткань. Также известно, что кошки любят погреться, поэтому они, выбирая для себя более тёплое место, ложатся там, где есть участок воспаления.

Кроме того, кошки помогают нормализовать психическое состояние своих хозяев, добавил специалист.

По его словам, кошка, живущая в доме, уже является огромным антистрессовым компонентом, особенно для одиноких людей, которые потеряли своих близких, или пенсионеров. В таком случае животное выступает в роли сильнейшего психотерапевта, — заключил ветеринар.