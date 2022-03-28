Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова дала совет, чем кормить кошек, если корма исчезнут с прилавков магазинов.
Анча Баранова объяснила, что домашние любимцы не в восторге от изменений в рационе. Кошки будут отказываться от еды, если им предложить пищу, к которой они не привыкли. При этом животное через пару дней воздержания всё же посмотрит на предложенную еду с интересом.
Баранова объяснила, что её пост не имеет отношения к науке, однако она перечислила некоторые моменты, которые следует учесть, если корма для кошек пропадут из продажи в России.
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