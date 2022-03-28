Биолог Баранова объяснила, чем кормить кошек в эпоху дефицита

Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова дала совет, чем кормить кошек, если корма исчезнут с прилавков магазинов.

Анча Баранова объяснила, что домашние любимцы не в восторге от изменений в рационе. Кошки будут отказываться от еды, если им предложить пищу, к которой они не привыкли. При этом животное через пару дней воздержания всё же посмотрит на предложенную еду с интересом.

Баранова объяснила, что её пост не имеет отношения к науке, однако она перечислила некоторые моменты, которые следует учесть, если корма для кошек пропадут из продажи в России.

Котики — хищники. Они едят животный белок. Пожалуйста, не пытайтесь перевести их на растительную пищу.

Котикам нужны витамины и другие ценные нутриенты, особенно Омега-3. Если у котика шубка вдруг потускнела — значит, в корме витаминов не хватает, и их нужно добавить извне.

Перевод на монодиету, например из варёной рыбы — мечта многих котиков. Но она, увы, неполезна. В среднесрочном варианте такая диета приведёт к кристаллам в моче, — объяснила Баранова в своём микроблоге.