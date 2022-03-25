"Мираторг" выпустит корма для кошек и собак с проблемами здоровья

В агропромышленном холдинге "Мираторг" рассказали, что запускают линейку специализированных кормов для кошек и собак, которые корректируют проблемы со здоровьем и помогают в борьбе против неприятных симптомов.

В компании также отметили, что новые корма Expert — 100% российский продукт. Известно, что в линейке будут представлены влажные и сухие корма для кошек и собак в 5 ветеринарных диетах, созданных с учётом того, что во время болезни необходимость в питательных веществах меняется.

Ранее ветеринар и ведущий программы "Кто в доме хозяин?" на НТВ Максим Щугорев сказал, что для выпуска гипоаллергенного корма понадобится отдельная производственная техника. При этом специалист уверен, что нехватки обычного питания для домашних животных не будет.