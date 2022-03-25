В агропромышленном холдинге "Мираторг" рассказали, что запускают линейку специализированных кормов для кошек и собак, которые корректируют проблемы со здоровьем и помогают в борьбе против неприятных симптомов.
В компании также отметили, что новые корма Expert — 100% российский продукт. Известно, что в линейке будут представлены влажные и сухие корма для кошек и собак в 5 ветеринарных диетах, созданных с учётом того, что во время болезни необходимость в питательных веществах меняется.
Ранее ветеринар и ведущий программы "Кто в доме хозяин?" на НТВ Максим Щугорев сказал, что для выпуска гипоаллергенного корма понадобится отдельная производственная техника. При этом специалист уверен, что нехватки обычного питания для домашних животных не будет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.
Боец из националистического полка "Азов"* рассказал, почему сдался армии ДНР.