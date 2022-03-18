Ветеринар объяснил, почему домашние питомцы едят несъедобные предметы

Домашние животные иногда могут есть различные несъедобные предметы. И причины такого странного поведения разные. Среди них и недостаток внимания, и проблемы со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказал ветеринар Игорь Жуков.

По словам специалиста, собака может есть несъедобные предметы из-за неправильного кормления, проблемам с желудочно-кишечным трактом, вирусными инфекциями или заражением паразитами. А иногда это связано с особенностями поведения питомца. Такое, может, например, происходить, когда собака надолго остаётся дома одна.

В таких случаях животным можно давать сахарные кости, лакомства из сухожилий и субпродуктов, которые надолго могут занять животных. Но с проблемой лучше сразу обращаться к ветврачу, посоветовал Жуков.

В случае если поедание несъедобных предметов со здоровьем не связано, можно отучить питомца от этого, увеличив время физической активности и прогулок.

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