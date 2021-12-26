Кинолог Голубев назвал самые популярные породы собак в 2021 году

Фаворитами в топ самых "разбираемых" пород собак стали немецкие шпицы. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, в уходящем году россияне в большей степени отдавали предпочтение небольшим по размеру питомцам.

Как отметил Голубев, немецкие шпицы завоёвывают лидерство уже шестой год подряд. По словам кинолога, мало кто может устоять перед весёлым "комком меха".

На втором месте "обосновались" чихуахуа, а третье место в топе занял йоркширский терьер.

Кинолог отметил, что возросла и популярность любимцев английской королевы вельш-корги пемброк.

"Они славятся своим природным магнетизмом, привлекательной внешностью и очарованием. Если в том году эта порода занимала лишь шестую строчку рейтинга самых популярных пород, то в этом году корги уже на четвёртом месте", — рассказал Голубев РИА Новости.

Также кинолог отметил рост популярности пуделей. Собаки долго живут и радуют интеллектом своих хозяев, правда, из-за густой "кучерявой" шерсти требуют особого ухода.

По словам Голубева, примечательно, что в этом году ни одна собака крупной породы не вошла в топ-лидеров.

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