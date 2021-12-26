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Кинолог Голубев назвал самые популярные породы собак в 2021 году

Зоосфера

Фаворитами в топ самых "разбираемых" пород собак стали немецкие шпицы. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, в уходящем году россияне в большей степени отдавали предпочтение небольшим по размеру питомцам.

Корги-полицейский
 

Как отметил Голубев, немецкие шпицы завоёвывают лидерство уже шестой год подряд. По словам кинолога, мало кто может устоять перед весёлым "комком меха".

На втором месте "обосновались" чихуахуа, а третье место в топе занял йоркширский терьер.

Кинолог отметил, что возросла и популярность любимцев английской королевы вельш-корги пемброк.

"Они славятся своим природным магнетизмом, привлекательной внешностью и очарованием. Если в том году эта порода занимала лишь шестую строчку рейтинга самых популярных пород, то в этом году корги уже на четвёртом месте", — рассказал Голубев РИА Новости.

Также кинолог отметил рост популярности пуделей. Собаки долго живут и радуют интеллектом своих хозяев, правда, из-за густой "кучерявой" шерсти требуют особого ухода.

По словам Голубева, примечательно, что в этом году ни одна собака крупной породы не вошла в топ-лидеров.

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Автор: Екатерина Широкова
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