EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дана Борисова укорила певца Шуру за пьянство
Жириновский анонсировал "прощание" с депутатом КПРФ Рашкиным
Успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" выполнил Северный флот
Футболист Вячеслав Малафеев собирается развестись с женой
В Польше сообщили о въезде в страну почти 80 белорусских оппозиционеров за сутки
Почему не удалось спасти звезду ТВ Кристину Асмаловскую
КПРФ будет поддерживать Рашкина после его признания в убийстве лося
Telegram-канал 112: ведущая Асмаловская умерла не из-за COVID-19
Киев ввёл в действие санкции против 23 россиян и пяти украинцев

В Центре им. Гамалеи посоветовали сделать прививку от COVID-19 домашним кошкам

Зоосфера

Специалист НИЦ им. Гамалеи, профессор, вирусолог Александр Бутенко посоветовал вакцинировать от коронавируса домашних кошек. Об этом он рассказал 18 ноября в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В Центре им. Гамалеи посоветовали сделать прививку от COVID-19 домашним кошкам

Причина для вакцинации кошек проста — по словам специалиста, от них могут заразиться COVID-19 их владельцы.

"Есть данные, что кошки могут болеть коронавирусом. Собаки чувствительны в определённой степени", — сообщил врач.

Он добавил, что кроме кошек и собак, переносчиками коронавируса могут быть ласки. Также, по его словам, известны случаи, когда посетители зоопарков заражались от хищных животных — львов, тигров и леопардов.

Вирусолог подчеркнул, что кошки — это единственные животные, кому можно и даже необходимо сделать прививку.

Бутенко сообщил, что если хозяева не решаются вакцинировать своего питомца, они должны внимательно следить за состоянием его здоровья и не пропустить симптомы коронавируса.

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Скороходов В. А. - Коронавирус кошек
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Инна Новикова: QR-коды – сегрегация или всё по Конституции?
Дана Борисова укорила певца Шуру за пьянство
Зубы и их взаимосвязь с внутренними органами
Жириновский анонсировал "прощание" с депутатом КПРФ Рашкиным
Успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" выполнил Северный флот
Футболист Вячеслав Малафеев собирается развестись с женой
В Польше сообщили о въезде в страну почти 80 белорусских оппозиционеров за сутки
Почему не удалось спасти звезду ТВ Кристину Асмаловскую
"Держать спинку" вредно для позвоночника
КПРФ будет поддерживать Рашкина после его признания в убийстве лося
Популярное
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"

Гинцбург рассказал, как "разделить" вакцину по возрасту пациентов.

Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Общество
В Иркутской области уволен врач из ковидного госпиталя. За грубость
Формула небес
Астролог Першин рассказал, чего ждать в год Голубого водяного тигра
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Инна Новикова Инна Новикова: QR-коды – сегрегация или всё по Конституции? Инна Новикова Любовь Степушова Назревают санкции России против Казахстана. За что? Любовь Степушова Дмитрий Соколов "Выпил лишнего? Съешь пастилу!": как на Руси появилось популярное лакомство Дмитрий Соколов
Здоровье
Что не надо делать после контакта с COVID-больным — совет иммунолога Продеуса
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Патрушев назвал причину возникновения пандемии и новых инфекций
Здоровье
Патрушев назвал причину возникновения пандемии и новых инфекций
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников