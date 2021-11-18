В Центре им. Гамалеи посоветовали сделать прививку от COVID-19 домашним кошкам

Специалист НИЦ им. Гамалеи, профессор, вирусолог Александр Бутенко посоветовал вакцинировать от коронавируса домашних кошек. Об этом он рассказал 18 ноября в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Причина для вакцинации кошек проста — по словам специалиста, от них могут заразиться COVID-19 их владельцы.

"Есть данные, что кошки могут болеть коронавирусом. Собаки чувствительны в определённой степени", — сообщил врач.

Он добавил, что кроме кошек и собак, переносчиками коронавируса могут быть ласки. Также, по его словам, известны случаи, когда посетители зоопарков заражались от хищных животных — львов, тигров и леопардов.

Вирусолог подчеркнул, что кошки — это единственные животные, кому можно и даже необходимо сделать прививку.

Бутенко сообщил, что если хозяева не решаются вакцинировать своего питомца, они должны внимательно следить за состоянием его здоровья и не пропустить симптомы коронавируса.

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