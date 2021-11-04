Как приучить собаку к зимней одежде, рассказали эксперты

Приучить собаку к одежде и "тапочкам" можно не только в щенячьем возрасте, но и если питомец уже в годах, рассказала кинолог Елена Типикина в беседе с Pravda. Ru.

По словам специалиста, главная ошибка хозяев — смех. Когда на собаку надевают милый комбинезон или шубку, как правило, начинают шутить над походкой питомца. Собака обижается на такое поведение.

"Домашняя собака — это социальное животное. Самое важное для неё социальное. Первое правило: попоны для собак, как и для лошади, как и одежда для человека, должна быть абсолютно комфортной. Собака должна испытывать удовольствие. Второе, надев на собаку попоны, никогда не смейтесь, а радостно восхищайте и хвалите", — пояснила специалист.

По словам Типикиной, приучить питомца к одежде никогда не поздно, если хозяин не "идиот".

"Всё зависит от личных качеств собаки, от его личных доверительных отношений к человеку. Но собака благополучная, любящая своего хозяина, надевает любую попону и сразу же счастлива в ней идти, с первого раза", — говорит Типикина.

Кинолог подчеркнула, что если питомец "ни в какую" не желает носить вещи, значит, в первую очередь здесь вина хозяина и нужно пересмотреть своё отношение к животному.

"Если собака срывает, не носит, отказывается носить, то вариантов два. Первый вариант: это категорически неудобная одежда, которая приносит дискомфорт. Вторая: хозяин — идиот, собака — дура, они друг друга терпеть не могут и всё", — резюмировала кинолог.

В таком случае, по мнению эксперта, и собаке, и хозяину необходимо обратиться за помощью к специалистам: зоопсихологу или же кинологу.

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