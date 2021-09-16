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Как быстро найти потерявшуюся собаку, объяснил кинолог

Зоосфера » Собаки

После случая с собакой Евой, которую около недели искали в аэропорту Домодедово, президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский объяснил, как правильно искать питомцев.

Как быстро найти потерявшуюся собаку, объяснил кинолог

Он отметил, что у собак отличное чутьё. С его помощью многие из них сами находят своих хозяев и возвращаются домой. По его словам, животные также имеют большое количество носовых рецепторов. Уникальное обоняние собак часто задействуют во время поисково-спасательных операций, например, при поиске пропавших людей или разборе завалов зданий.

Уражевский убеждён: лучший способ вернуть питомца — попытаться отыскать его по запаху. Например, Еву, сбежавшую из клетки, поймали, используя толстовку её хозяйки. 

Эксперт порекомендовал покупать прочные переноски, чтобы подобные инциденты больше не повторялись. 

"Собаки могут разгрызать их, открывать замки. Надо исключать этот фактор. Поэтому переноски должны быть прочными, крепкими", — заключил кинолог.

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Служебные собаки - сила и интеллект
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
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