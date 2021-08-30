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"Роза Хутор" восстанавливает популяцию кумжи в горных реках

Зоосфера » Интересное

Более 80 тысяч мальков краснокнижного черноморского лосося (кумжи) выпустили в реку Мзымта в Сочи. Экологическую инициативу, направленную на восстановление популяции редкой рыбы, реализовал горный курорт "Роза Хутор".

"Роза Хутор" восстанавливает популяцию кумжи в горных реках

"Мы планомерно реализуем мероприятия по сохранению биологического разнообразия. В число стратегических инициатив включена и работа по восстановлению популяции черноморского лосося, которую курорт поддерживает уже несколько лет. Начиная с 2017 года было выпущено около полумиллиона мальков", — рассказали в пресс-службе "Роза Хутор.

Выпуск мальков краснокнижного лосося проводится в рамках компенсационных мероприятий в строгом соответствии с природоохранным законодательством под контролем Росприроднадзора и других экологических организаций. Мальки отбираются специалистами на форелевом хозяйстве в Адлере.

"На форелевом хозяйстве создано специальное маточное стадо. В период нереста из него выбирают наиболее сильных самцов и самок, которые дают качественную икру для будущих мальков. Мальки выращиваются в течение пяти-шести месяцев, пока не достигают веса более трех граммов. Такие рыбки готовы к выпуску. Мы внимательно следим за состоянием воды в реке. В этом году выпуск мальков пришлось перенести три раза, из-за обильных дождей вода в Мзымте была мутная", — рассказал главный специалист Азово-Кубанской группы государственного мониторинга водных и биологических ресурсов и среды их обитания Рубен Ашигян.

В реке мальки черноморского лосося проживут до 18 месяцев, они окрепнут, обрастут чешуей и отправятся в море. Спустя два года рыба вернется в Мзымту на нерест.

Черноморский лосось или кумжа — рыба уникальная. После нереста она не погибает, а вновь возвращается в море. До 1955 года черноморский лосось был промысловым, однако затем его популяция сократилась, и кумжа была занесена в Красные книги Краснодарского края и России.

Река Мзымта в Сочи
 

"В последние годы, благодаря регулярным выпускам мальков, отмечается планомерное увеличение количества этой рыбы в море. Мы выборочно делаем специальные метки на кумже, а затем фиксируем таких особей, случайно попавших в сети рыбаков. Это подтверждает восстановление популяции", — подчеркнул Рубен Ашигян.

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Автор: Ольга Лазарева
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