Трудно не делиться едой со своим питомцем — он же так умилительно и жалобно просит, гладя в глаза и облизываясь. Но не все, что хорошо для человека, хорошо для домашних животных.
Вот список из шести продуктов, которые вы никогда не должны давать своему питомцу:
Хотя кошки и собаки любят молоко и сыр, они им противопоказаны, потому что лактоза животными не переносится.
Отлично подходят для людей, но токсичны для собак и кошек -могут привести к рвоте и диарее.
Они содержат персин, который может вызвать аллергическую реакцию и расстройство желудка у собак.
Все члены семейства луковых ядовиты для собак, а чеснок-самая ядовитая. Даже незначительное количество этих продуктов может привести к повреждению эритроцитов.
Употребление сырого мяса, рыбы или яиц может подвергнуть вашего питомца риску заражения пищевыми болезнями или паразитами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Берлин круто изменил позицию по Донбассу после того, как Ангела Меркель встретилась в Москве с Владимиром Путиным.