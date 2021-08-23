Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам

Трудно не делиться едой со своим питомцем — он же так умилительно и жалобно просит, гладя в глаза и облизываясь. Но не все, что хорошо для человека, хорошо для домашних животных.

Вот список из шести продуктов, которые вы никогда не должны давать своему питомцу:

Молочные продукты

Хотя кошки и собаки любят молоко и сыр, они им противопоказаны, потому что лактоза животными не переносится.

Виноград и изюм

Отлично подходят для людей, но токсичны для собак и кошек -могут привести к рвоте и диарее.

Авокадо

Они содержат персин, который может вызвать аллергическую реакцию и расстройство желудка у собак.

Лук и чеснок

Все члены семейства луковых ядовиты для собак, а чеснок-самая ядовитая. Даже незначительное количество этих продуктов может привести к повреждению эритроцитов.

Сыроедение

Употребление сырого мяса, рыбы или яиц может подвергнуть вашего питомца риску заражения пищевыми болезнями или паразитами.

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