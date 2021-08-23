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Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам

Зоосфера

Трудно не делиться едой со своим питомцем — он же так умилительно и жалобно просит, гладя в глаза и облизываясь. Но не все, что хорошо для человека, хорошо для домашних животных.

Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам

Вот список из шести продуктов, которые вы никогда не должны давать своему питомцу:

  • Молочные продукты

Хотя кошки и собаки любят молоко и сыр, они им противопоказаны, потому что лактоза животными не переносится.

  • Виноград и изюм

Отлично подходят для людей, но токсичны для собак и кошек -могут привести к рвоте и диарее.

  • Авокадо

Они содержат персин, который может вызвать аллергическую реакцию и расстройство желудка у собак.

  • Лук и чеснок

Все члены семейства луковых ядовиты для собак, а чеснок-самая ядовитая. Даже незначительное количество этих продуктов может привести к повреждению эритроцитов.

  • Сыроедение

Употребление сырого мяса, рыбы или яиц может подвергнуть вашего питомца риску заражения пищевыми болезнями или паразитами.

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Какая человеческая еда опасна для собак
Автор: Ольга Лебедева
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