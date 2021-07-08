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О диких животных позаботились в горах Сочи

Зоосфера » Интересное

Сотрудники экослужбы курорта "Роза Хутор" и Сочинского нацпарка установили дополнительные солонцы и подкормочные станции для диких животных.

О диких животных позаботились в горах Сочи

Деятельность по их поддержке ведется постоянно. Например, зимой и весной в специальные кормушки для копытных насыпали кукурузу, ячмень и соль, богатую минералами и микроэлементами. Благодаря такому угощению животные могли поддержать свои силы. Сейчас, летом им также требуется помощь людей.

"Благодаря установленным фотоловушкам мы могли наблюдать за популяцией копытных на нашей территории, установить их пути миграции, численный состав и т. п. В результате определили места, где еще требуются подкормочные станции и сейчас их установили. Летом, конечно, гораздо больше возможностей для пропитания, но тем не менее копытные нуждаются в соли, которая способствует улучшению их пищеварения и метаболизма. Это хорошо, например, для смены и роста рогов у оленей, соль способствует увеличению молока в период лактации, это также природный антисептик", — рассказал руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Теперь на территории курорта установлены четыре подкормочных станции на высоте 500-1100 метров над уровнем моря, после таяния снегов собираются установить еще четыре кормушки на высоте 2000 метров. Здесь обитают:

  • олени,
  • кабаны,
  • серны,
  • косули.

Сотрудники Сочинского национального парка помогли определить подходящие места, изучив природные комплексы хребта Аибга.

"Мы заметили, что животные все чаще встречаются нашим гостям, поэтому была усилена работа по информированию отдыхающих. Мы разъясняем правила поведения на горных маршрутах. Мы обращаемся с просьбой к отдыхающим не отклоняться от проложенных троп, не оставлять какой-либо пищевой мусор, который может привлекать диких животных", — говорит Денис Рыльцев.

Изучение, сохранение и восстановление уникального природного и историко-культурного наследия Кавказского Причерноморья, а также создание условий для туризма, отдыха и экологического просвещения населения являются важными составляющими Программы устойчивого развития курорта "Роза Хутор".

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Автор: Ольга Лазарева
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