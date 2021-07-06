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Россияне тратят на домашних животных миллиарды

Зоосфера

Несмотря на прошлогодний карантин, зоомагазинам и ветеринарным клиникам удалось не только удержать свои экономические показатели, но и повысить их.

Россияне тратят на домашних животных миллиарды

Так, в мае этого года московские ветклиники заработали 802 млн рублей, что на 40% больше, чем в мае прошлого года. Выручка зоомагазинов увеличилась на 34%, сообщила в интервью ФБА "Экономика сегодня" ветеринар Екатерина Пономаренко.

COVID-19 повысил спрос на  питомцев

В период самоизоляции россияне стали активно заводить домашних животных. Чтобы не скучать на карантине, многие заводили кошку или собаку. Спрос на домашних животных в России вырос в 1,5 раза.

"Клиентов в моей клинике действительно прибавилось. Что интересно, за несколько месяцев я услышала десятки историй о том, как животные появлялись в той или иной семье. Многие рассказывали, что завели котенка или щенка в разгар режима самоизоляции", — рассказала Пономаренко.

Многие ветклиники повысили свои доходы благодаря росту цен на услуги, которые, в свою очередь, выросли из-за повышенного спроса.

Несмотря на пандемию COVID-19, россияне не экономили на домашних любимцах. В марте 2020 года перед пиком антикоронавирусных ограничений в Москве россияне потратили на товары для домашних животных почти два миллиарда рублей.

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36 млрд. в месяц. Во что Россиянам встает содержание домашних питомцев
Автор: Снежана Шахова
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