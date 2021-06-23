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Ветеринары сравнили запрет на ввоз импортного корма с маркетинговой войной

Зоосфера

Россельхознадзор запретил ввозить корма для домашних животных из европейских стран, а также из США и Канады. Запрет коснулся специальных лечебных кормов. На российском рынке нет их аналогов. Под запрет также попали остались сухие корма, консервы и даже корм для рыбок, сообщает "Газета.ru". Поводом для запрета стали незарегистрированные ГМО-компоненты в кормах для сельскохозяйственных животных.

Кошка
Кошка

Ветеринары считают, что освободившуюся нишу быстро займут российские производители.

Хозяева собак и кошек уже создали электронную петицию с требованием отмены запрета, но пока им приходится закупать корма впрок.

Дефицита не будет

"Ведь всегда эти корма проверяли, периодически тестировали — и вдруг, в один момент рецептура показалась неуместной? Это вполне может быть просто борьба за рынок. Ведь на сегодня это многомиллиардная индустрия, любой производитель хочет туда не просто зайти, но и закрепиться. Так что вакуума не будет", — заявил в интервью "360" ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Также он добавил, если претензии вызвали какие-то определённые компоненты, то компания-производитель, скорее всего, пересмотрит состав своего продукта.

При этом врач уточнил, что нельзя однозначно сказать, что корма российских производителей хуже зарубежных аналогов.

Собака
Собака

"У нас есть странная классификация: качество корма определяют количеством белка. Бывает, животное начинает болеть и страдать при употреблении высокобелкового корма. А при переходе на корм экономкласса, в котором, казалось бы, ничего полезного нет, чувствует себя прекрасно", — пояснил Шеляков.

Импортный или отечественный?

По словам Шелякова, нет хороших или плохих кормов, есть подходящие и неподходящие.

Зоопсихолог, специалист по домашним животным Мирослав Волков считает, что если даже запретят все корма, то найдутся люди, которые будут создавать натуральные аналоги: готовить потроха, кусочки мяса, кашу — замораживать и продавать.

"Но есть некоторые животные, в том числе и хронически больные, которым требуются только специализированные лечебные ветеринарные корма. Например, у кота цистит, почечная недостаточность и пищевая непереносимость какого-либо ингредиента", — пояснил Волков.

По мнению ветеринара, российские корма технически чаще всего недотягивают до уровня кормов иностранных производителей.

Но это не значит, что этими кормами животное может отравиться. Речь идёт именно об особенностях изготовления, принципов отбора сырья и рецептуры.

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Владельцы кошек и собак просят снять запрет на ввоз лечебных кормов из-за рубежа
Автор: Снежана Шахова
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